В Румынии эвакуируют два села после удара по порту в Украине 1 17.11.2025, 20:39

Решение приняли из-за риска взрыва турецкого газовоза, на котором возник пожар после атаки российских беспилотников.

После ночного российского удара по турецкому судну «Оринда» с сжижженным газом в порту Измаил (Одесская область) проводится эвакуация жителей двух приграничных с Украиной румынских населенных пунктов. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщает агентство Associated Press.

Удар был нанесен во время разгрузки газа. После атаки на судне возник пожар, но все 16 членов экипажа вовремя эвакуировались, никто не пострадал. Однако, по данным властей Румынии, сохраняется риск взрыва судна. «Расчет показал, что (при возможном взрыве. - Ред.) радиус поражения составит около 4,5-5 км», - заявил глава румынского Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат.

По этой причине сначала было принято решение вывезти жителей и домашних животных из деревни Плуару, затем меру распространили и на население соседней коммуны Чаталкиой. В итоге, как указывает радиостанция «Брашов ФМ», из первого населенного пункта эвакуировали 18 человек, из второго вывезут 300. В свои дома они смогут вернуться после того, как украинская сторона сообщит об отсутствии риска взрыва судна.

В ночь на 17 ноября РФ также нанесла удары по Харьковской области и Херсону

В городе Балаклея Харьковской области под ударом оказалась жилая застройка в центре — по ней было нанесено два ракетных удара, сообщил начальник городской военной администрации Виталий Карабанов. По опубликованным им предварительным данным, погибли три человека, еще 10 получили ранения. Среди раненых — дети 2011, 2007 и 2010 года рождения.

А в Херсонской области в результате атак погиб один и ранены еще 11 человек, рассказал глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. По его словам, российские военные били по критической, транспортной и социальной инфраструктуре, разрушена многоэтажка и два частных дома.

