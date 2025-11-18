США вывезли из Японии установки для запуска ракет Tomahawk 18.11.2025, 1:32

Подробности.

Соединенные Штаты вывезли с базы Ивакуни в Японии батарею наземного комплекса «Тифон» (Typhon), развернутую в сентябре в рамках двусторонних учений. Об этом сообщает агентство Kyodo.

17 ноября региональное бюро министерства обороны Японии уведомило городскую администрацию о вывозе комплекса «Тифон», который должен был состояться после завершения японо-американских учений Resolute Dragon 25. Как отмечается, комплекс «Тифон» предназначен для запуска ракет средней и меньшей дальности, таких как SM-6 и Tomahawk.

