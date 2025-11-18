Калифорнийский стартап поднял в воздух первый летающий электромобиль 18.11.2025, 11:49

1,528

Стоимость модели — примерно $190 тысяч.

Калифорнийский стартап Pivotal Aero провел первое публичное испытание своего одноместного полностью электрического летающего автомобиля. Демонстрация прошла на полигоне Центра автомобильных исследований в округе Нортгемптон (США), пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Аппарат поднялся на высоту около 45 метров и выполнил низковысотный круговой полет. Стоимость модели — примерно 190 тысяч долларов, и компания ориентирует ее на частных владельцев, а не на сервисы аэротакси.

Прототип выполняет вертикальный взлет и посадку, способен разгоняться до 100 км/ч и преодолевать до 40 км на одном заряде. На ранних этапах полеты могут не требовать традиционной летной лицензии благодаря действующим правилам гражданской авиации для ультралегких аппаратов, однако разрешены они только днем и в незагруженных воздушных зонах.

Испытание стало заметным сигналом растущего интереса к персональной авиации. На фоне громких заявлений о будущих летающих концептах от крупных автопроизводителей, включая Tesla, именно реальные демонстрации вроде проекта Pivotal показывают, насколько близкой становится эта технология.

Однако отрасли предстоит решить ряд ключевых задач: добиться сертификации в организациях гражданской авиации, увеличить дальность полета, создать инфраструктуру обслуживания и зарядки, а также обеспечить высокий уровень безопасности. Пока же подобные аппараты остаются дорогими игрушками для энтузиастов, но при успешном развитии могут стать важной частью будущей персональной авиации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com