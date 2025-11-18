Калифорнийский стартап поднял в воздух первый летающий электромобиль
- 18.11.2025, 11:49
- 1,528
Стоимость модели — примерно $190 тысяч.
Калифорнийский стартап Pivotal Aero провел первое публичное испытание своего одноместного полностью электрического летающего автомобиля. Демонстрация прошла на полигоне Центра автомобильных исследований в округе Нортгемптон (США), пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Аппарат поднялся на высоту около 45 метров и выполнил низковысотный круговой полет. Стоимость модели — примерно 190 тысяч долларов, и компания ориентирует ее на частных владельцев, а не на сервисы аэротакси.
Прототип выполняет вертикальный взлет и посадку, способен разгоняться до 100 км/ч и преодолевать до 40 км на одном заряде. На ранних этапах полеты могут не требовать традиционной летной лицензии благодаря действующим правилам гражданской авиации для ультралегких аппаратов, однако разрешены они только днем и в незагруженных воздушных зонах.
Испытание стало заметным сигналом растущего интереса к персональной авиации. На фоне громких заявлений о будущих летающих концептах от крупных автопроизводителей, включая Tesla, именно реальные демонстрации вроде проекта Pivotal показывают, насколько близкой становится эта технология.
Однако отрасли предстоит решить ряд ключевых задач: добиться сертификации в организациях гражданской авиации, увеличить дальность полета, создать инфраструктуру обслуживания и зарядки, а также обеспечить высокий уровень безопасности. Пока же подобные аппараты остаются дорогими игрушками для энтузиастов, но при успешном развитии могут стать важной частью будущей персональной авиации.