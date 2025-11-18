Болтон: Трамп положил оружие на стол перед Мадуро

Болтон: Трамп положил оружие на стол перед Мадуро3
- 18.11.2025, 13:31
- 1,800
Переброска авианосца USS Gerald R. Ford в Карибский бассейн свидетельствует о подготовке к свержению диктатора.
Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что администрация Дональда Трампа готовится к возможным военным действиям против Венесуэлы. В эфире CNN он отметил, что переброска авианосца USS Gerald R. Ford в Карибский бассейн свидетельствует о подготовке к свержению диктатора Николаса Мадуро, передает The Hill.
«Если речь идет просто о незаконной торговле наркотиками, это одно, но, похоже, речь идет о свержении Мадуро. Зачем еще перебрасывать авианосную ударную группу Gerald R. Ford с европейского театра военных действий на Карибский бассейн?» — заявил Болтон.
Кроме того, он отметил, что Трамп «положил оружие на стол».
«Вопрос в том, собирается ли он его использовать или нет», — добавил Болтон.