18 ноября 2025, вторник, 15:57
В работе интернета произошел глобальный сбой

6
  • 18.11.2025, 15:12
  • 3,598
В работе интернета произошел глобальный сбой

Не работали сотни сайтов, в том числе Charter97.org.

Сотни новостных сайтов, социальных сетей и популярных сервисов были недоступны из-за массового сбоя Cloudflare 18 ноября. Не работал и сайт Charter97.org.

Cloudflare — один из крупнейших хостинг-провайдеров. Не открывались многие сайты, включая X, Spotify, ChatGPT и другие.

Проблемы с загрузкой сайтов наблюдались по всему миру. В Cloudflare заявили, что в курсе проблемы и работают на восстановлением сервиса.

