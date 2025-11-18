В работе интернета произошел глобальный сбой

В работе интернета произошел глобальный сбой6
Не работали сотни сайтов, в том числе Charter97.org.
Сотни новостных сайтов, социальных сетей и популярных сервисов были недоступны из-за массового сбоя Cloudflare 18 ноября. Не работал и сайт Charter97.org.
Cloudflare — один из крупнейших хостинг-провайдеров. Не открывались многие сайты, включая X, Spotify, ChatGPT и другие.
Проблемы с загрузкой сайтов наблюдались по всему миру. В Cloudflare заявили, что в курсе проблемы и работают на восстановлением сервиса.