Tesla хочет создать армию роботов 18.11.2025, 15:49

Интерес к роботам проявляют и другие автопроизводители.

Илон Маск, уже самый богатый человек планеты, теперь претендует на статус первого триллионера. Недавно акционеры Tesla одобрили для него огромный пакет вознаграждения, включая опционы на акции на сумму около триллиона долларов — но выплаты зависят от достижения целей, одной из которых является успешное создание 1 миллиона роботов Optimus, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Optimus — гуманоидный робот, способный выполнять опасную и монотонную работу вместо человека. Робота представили еще в 2021 году на «Дне ИИ» Tesla, а Маск заявил, что компания должна быть «чем-то большим, чем производитель электромобилей», используя достижения в чипах, автономном вождении и батареях. По замыслу Маска, Optimus может работать в фабриках, а со временем выполнять любые задачи.

На практике пока роботы далеки от обещанного. Первые демонстрации Optimus выполнял человек в костюме, а даже текущие версии нуждаются в помощи человека для простейших действий.

Однако интерес к роботам проявляют и другие автопроизводители. Rivian создал дочернюю компанию Mind Robotics, Hyundai приобрела Boston Dynamics, а Xpeng показала гуманоидных роботов. Общие технологии между автомобилями и роботами очевидны: батареи, датчики, чипы и искусственный интеллект уже развиваются в автоиндустрии, а добавление «рук и ног» превращает машину в робота.

Современные автозаводы уже переполнены промышленными роботами, которые собирают, красят и транспортируют детали. Главная цель — снижение затрат на рабочую силу и повышение эффективности, особенно перед лицом конкуренции с китайскими производителями.

Хотя технологии далеки от полного замещения человека (например, роботы пока не обладают ловкостью человеческих рук), эксперты уверены, что конвергенция автопрома и робототехники уже началась. В будущем машины и роботы могут объединить функции, делая жизнь людей удобнее и экономя их время.

