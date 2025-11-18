ССО Украины зачистили позиции РФ на одном из направлений фронта 18.11.2025, 22:41

Все задачи были выполнены точно и эффективно.

Воины Сил специальных операций Украины успешно провели зачистку позиций врага в лесном массиве на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщает Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, операция прошла «тихо», без лишнего шума и потерь среди личного состава. Благодаря высокому профессионализму спецназовцев и слаженным действиям, все задачи были выполнены точно и эффективно.

Эта операция демонстрирует способность украинских ССО быстро и безопасно нейтрализовать вражеские позиции, обеспечивая преимущество на фронте.

