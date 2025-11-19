«Шахеды», «Кинжалы» и волны крылатых ракет: Россия массированно атаковала Украину 19.11.2025, 8:17

Атака продолжается.

Ранним утром 19 ноября Россия подняла в воздух шесть бортов ТУ-95мс, четыре борта ТУ-160 и пять МиГ-31К. Также россияне запустили крылатые ракеты «Калибр».

Об этом сообщил Telegram-канал «Николаевский Ванек». Также для ударов по Украине оккупанты используют «Шахеды».

Ход атаки

В 04:43 «Николаевский Ванек» сообщил, что Россия подняла в воздух стратегическую авиацию.

«По состоянию на сейчас в воздухе 6 бортов ТУ-95мс и 4 борта ТУ-160. Пусков пока не было, но скоро ждем пуски от них. Практически все борты летят курсом на потенциальные пусковые рубежи», – отмечалось в сообщении.

Кроме того, на тот момент в воздушном пространстве Украины находились минимум 50 ударных дронов типа «Шахед».

Также Россия осуществила пуски крылатых ракет «Калибр» из района Новороссийска: по состоянию на 04:28 «Николаевский Ванек» извещал о запусках до 10 таких средств воздушного нападения.

По данным мониторинговых каналов, запустили захватчики «от 8 до 14 ракет «Калибр» из акватории Черного моря».

«Ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве в течении 30-40 минут», – предупреждал «Николаевский Ванек» в 04:28.

По состоянию на 04:58 первые «Калибры» пролетали Новую Каховку на оккупированной части Херсонщины и продолжили полет через Березнеговатое в сторону Баштанки, далее развернулись в сторону Новой Одессы, держа курс на запад.

В 05:14 «Николаевский Ванек» сообщил, что группа из пяти ракет пролетела вдоль админграницы между Одесской и Николаевской областями в направлении Винницкой области, далее залетели на Виннитчину с юга, прошли севернее Каменца-Подольского и вошли на Тернопольщину. Курс – северо-западный, на Тернополь или через этот облцентр.

По состоянию на 05:48 по меньшей мере три «Калибры» фиксировались на севере Ивано-Франковской области, они держали курс на запад.

Также мониторинговые каналы предупреждали о возможном взлете МиГ-31К в районе 05:00:05:30.

В 05:25 подтвердился взлет двух истребителей МиГ-31К из аэродрома Саваслейка. Поскольку они являются носителями аэробаллистических ракет «Кинжал», тревога была объявлена для всех регионов страны.

Спустя минуту после этого количество находящихся в воздухе МиГ-31К увеличилось до четырех бортов, а к 05:26 – уже до пяти.

В 05:31 появилась информация о пусках «Кинжалов».

В эти же минуты состоялись пуски крылатых ракет Х-101 с бомбардировщиковТу-95МС и Ту-160: в воздушное пространство Украины они должны войти через 60-90 минут.

В 05:45 мониторинговые каналы сообщили о вылете бомбардировщиков двух Ту-22М3 с аэродрома «Шайковка». Практически одновременно были зафиксированы новые пуски «Калибров» с Черного моря.

«Ждем ракеты ближе к 06:30 - 07:00», – писал «Николаевский Ванек».

Вскоре после 6 часов утра вероятно состоялись повторные пуски ракет с Ту-95МС: борта осуществили пусковые маневры.

Тем временем несколько групп ракет Х-101 вошли в воздушное пространство Украины на Сумщине, курс – на Полтавщину, через Ромны на Лубны, дальше в Черкасскую область. На 06:20 речь шла о более чем 20 ракетах.

«Все ракеты пролетают восточней Черкас, курсом на/через Смелу. Вероятно, полетят дальше к Винницкой области», – писал «Николаевский Ванек» в 06:26.

Новая группа ракет вошла в воздушное пространство Украины через Сумскую область, курс – юго-западный, через западную часть Полтавщины в направлении Черкасской области. Еще одна группа ракет из Черкасской области вошла на юг Киевщины, держа курс на запад, в Винницкую область.

По состоянию на 06:26 было объявлено об отбое угрозы через МиГ-31К. А менее чем через 15 минут спустя один МиГ-К взлетел снова с Саваслейки. Предварительно, он запустил «Кинжал».

Около 7 часов утра в Воздушных силах сообщали про:

ракеты в Хмельницкой области, курс западный;

ракеты на севере Винницкой области, курс западный;

ракеты на юге Киевской области, курс западный;

ракете на западе Винницкой области, курс западный.

Из-за массированной комбинированной атаки РФ на Украину Польша подняла истребители и самолет раннего радиолокационного обнаружения. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки переведены в высший уровень боевой готовности.

