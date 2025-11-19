Лукашенко «подвело» даже сельское хозяйство 5 19.11.2025, 10:33

4,300

Как тормозит белорусская экономика.

Прирост ВВП Беларуси за десять месяцев замедлился до 1,5%. Промышленное производство прочно окопалось в зоне отрицательного роста. И даже сельское хозяйство подвело, несмотря на рекордный урожай. Зато, с запасами все в порядке. От того, что экономика все больше тормозит, запасы на складах расти не перестали, пишет Plan B.

Если за девять месяцев рост ВВП составил 1,6%, то по итогам десяти он замедлился до 1,5, сообщил Белстат. Потеря, кажется, небольшая, но это значит, что в октябре белорусская экономика росла в обратную сторону. Полуторапроцентный рост получился благодаря тому, что было накоплено в начале года.

Тогда белорусские власти еще верили в светлое будущее спроса на российском рынке. Поэтому заводы производили больше, чем могли себе позволить. Опомнились, только когда забили склады. Уже к весне запасы на складах заводов составляли 80 процентов от месячного объема производства и меньше с тех пор не стали. Наоборот, по итогам десяти месяцев они выросли на 1,1 процентных пункта.

При том, что производить заводы стали гораздо меньше, чем раньше. За десять месяцев промышленное производство сократилось на 1,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конкретно в октябре оно упало почти на 6%. Причем, основной удар нанесла обрабатывающая промышленность, на которую как раз приходится львиная доля промышленного производства.

Даже сельское хозяйство подвело, несмотря на рекордный урожай, которым уже похвастался Лукашенко. По итогам десяти месяцев оно снизилось на 0,1 процента, несмотря на октябрьский прирост в 4%.

От худшей участи экономику спасали доходы населения, которые сильно обогнали темпы экономического роста. Благодаря этому продажи в Беларуси росли и розничный товарооборот за десять месяцев увеличился на 7,7 процента. Но на одних доходах населения процветание не построишь.

А до конца года у белорусской экономики еще осталось два месяца испытаний. При том, что спрос на российском рынке не показывает никаких признаков восстановления. Наоборот, он показывает совсем другие признаки. У России настолько не хватает денег, что российские власти начали даже немножко экономить на войне.

О том, что белорусская экономика может выполнить доведенное ей задание роста в 4,1 процента, уже давно никто не вспоминает. Но в реальности все идет к тому, что экономика не сможет оправдать даже самые пессимистичные прогнозы. Хотя для властей это не повод, чтобы отказываться от грандиозных планов. На следующий год белорусская экономика уже получила новое невыполнимое задание.

