21 ноября 2025, пятница, 16:17
В НХЛ прошло белорусское дерби

  • 19.11.2025, 11:14
В НХЛ прошло белорусское дерби
Артем Левшунов
Фото: Getty Images

Битва между Левшуновым и Шаранговичем завершилась победой «Чикаго».

Клуб «Чикаго» Артема Левшунова на своей площадке оказался сильнее «Калгари» Егора Шаранговича, пишет «Точка».

После этого матча «ястребы» с 24 очками располагаются на пятой строчке Западной конференции. «Огоньки» с 13 баллами замыкают турнирную таблицу.

«Чикаго» – «Калгари» – 5:2

Защитник «Чикаго» Артем Левшунов провел на площадке 17:46, один раз бросил по воротам соперника, заблокировал один «выстрел», допустил две потери и завершил матч с нейтральным показателем полезности.

Нападающий «Калгари» Егор Шарангович отыграл 12:44, исполнил один бросок, допустил одну потерю, проиграл вбрасывание и завершил матч с показателем полезности «-3».

Всего в нынешнем сезоне Левшунов сыграл 18 матчей, в его активе 10 ассистов (0+10) и показатель полезности «+2». У Шаранговича 4 балла (2+2) в 17 встречах регулярного чемпионата и показатель полезности «-13».

