NYT: США рассматривают ликвидацию Мадуро

19.11.2025

Николас Мадуро

Трамп одобрил планы ЦРУ по секретным операциям в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп утвердил планы ЦРУ по проведению секретных операций на территории Венесуэлы в рамках усиливающейся кампании давления на диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне крупнейшего со времен Карибского кризиса усиления американского военного присутствия в регионе, администрация США рассматривает широкий спектр мер — от киберопераций и психологического воздействия до возможных ударов по объектам, связанным с наркоторговлей. Трампа рассматривает возможность проведения спецоперации по поимке или ликвидации венесуэльского диктатора.

По данным источников, Трамп также санкционировал возобновление негласных переговоров с Мадуро. Во время этих контактов венесуэльский лидер якобы выражал готовность уйти в отставку через два-три года. Мадуро также, как утверждается, намекал на предоставление американским энергетическим компаниям доступа к нефтяным ресурсам страны.

В то же время США продолжают расширять военное давление. В Карибском море находится авианосец Gerald R. Ford, а численность американских сил в регионе достигла 15 тысяч военнослужащих. Параллельно Госдепартамент объявил о намерении признать «Картель Солнц» (неформальная венесуэльская преступная организация, предположительно возглавляемая высокопоставленными военнослужащими Венесуэлы) террористической организацией, что позволит усилить давление на окружение Мадуро.

США уже нанесли 21 удар по судам, которые, по утверждению администрации, занимались перевозкой наркотиков. Однако детали этих операций не раскрываются, что вызывает критику в Конгрессе США.

Несмотря на рост напряженности, источники отмечают, что дипломатическое решение все еще возможно, но стратегия Белого дома направлена на дальнейшее ужесточение давления, оставляя Трампу несколько вариантов развития ситуации.

