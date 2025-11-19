Таинственные дроны Surveyor сбили более 1000 «Шахедов» в Украине 19.11.2025, 13:21

Фото: Jake Epstein/Business Insider

Войска НАТО хотят сделать на них ставку.

Система Merops уничтожила в Украине более 1000 российских беспилотников «Шахед», используя перехватчики Surveyor. Теперь ее развертывают в странах НАТО.

Западные правительства высоко оценили успехи Merops и надеются, что она защитит Восточную Европу от атак ВС РФ в будущем. Об этом пишет издание Business Insider, журналисты которого узнали подробности во время военных учений в Польше, проходящих на этой неделе. В них приняли участие американских, польских и румынские военнослужащие.

Как рассказал представителям СМИ бригадный генерал армии США Кертис Кинг, командующий 10-м командованием противовоздушной и противоракетной обороны, система Merops оказалась очень эффективной в борьбе с дронами-камикадзе в Украине. По его оценкам, именно она обезвредила до 40% сбитых «Шахедов».

Она была разработана в рамках американской инициативы Project Eagle. Комплекс состоит из небольшой наземной системы управления, стартовых платформ и беспилотного летательного аппарата-перехватчика Surveyor. Стоимость одного такого дрона составляет около 15 000 долларов.

Surveyor управляется оператором вручную или же наводится на цель автономно, используя тепловые, радиочастотные или радиолокационные датчики. Перехватчик разгоняется примерно до 280 км/ч и несет небольшую боевую часть, которая взрывается при таране вражеского дрона или дистанционном подрыве.

Западные военные уверяют, что Surveyor летит достаточно быстро, чтобы догнать реактивные «Шахеды», хотя сам использует пропеллеры. Дрон якобы устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы, ставших большой проблемой для БПЛА в Украине.

Surveyor уже перехватил более 1900 дронов в боевых условиях, включая разведывательные и ударные модели. Обычно полет занимает всего несколько минут. Во время учений в Польше дроны запускали с автомобилей-пикапов.

Всей системой управляет экипаж из четырех человек: командира, пилота и двух техников. Для обучения требуется две недели, что гораздо меньше, чем для многих других современных видов оружия.

Ранее в Украине применили новый дрон-перехватчик. 5 отдельная тяжелая механизированная бригада показала, как он нашел и расстрелял вражеский БПЛА в небе.

Весьма эффективно украинские дроны STING сбивают «Шахеды». Как заявила команда «Дикие Шершни», за одну ночь они могут уничтожить около сотни целей.

