Россию вынудили предложить Китаю скидку 40% на сжиженный газ 6 19.11.2025, 13:37

2,924

Топливо производит попавший под санкции завод «Новатэк».

Крупнейший в России производитель сжиженного природного газа (СПГ) «Новатэк» с конца лета предоставляет покупателям в Китае скидки в размере 30–40% на топливо с попавшего под санкции завода «Арктик СПГ-2», сообщили Reuters знакомые с ситуацией источники. По их словам, первую партию СПГ с предприятия «Новатэк» отправил в Китай 29 августа со скидкой в $3–4 к базовой азиатской цене газа, которая составляла $11 за миллион британских тепловых единиц. Всего же было 14 поставок, каждая из которых предполагала скидку до 40%. Таким образом, грузы продавались по цене от $28 млн до $32 млн при рыночной стоимости более $44 млн, подсчитал Reuters.

В то же время до начала поставок в Китай «Новатэк» тратил миллионы долларов на хранение газа с «Арктик СПГ-2». При этом часть продукции находилась на танкерах, которые дрейфовали в море. Разрешение закупать СПГ с подсанкционного завода дало китайское правительство, сообщили Reuters два высокопоставленных источника в Пекине. После этого танкеры стали направляться в порт Бэйхай, принадлежащий китайской государственной компании PipeChina. Терминал принимал топливо из разных стран, в том числе из США, но с августа специализируется исключительно на приеме российского СПГ, отметил в разговоре с агентством один из китайских трейдеров. На этом фоне правительство Великобритании ввело санкции против порта.

Завод «Арктик СПГ-2» стоимостью более $22 млрд был запущен в декабре 2023 года, но до августа этого года не отгружал продукцию из-за санкций США. В 2018 году, когда он был заложен, ожидалось, что предприятие укрепит позиции России на мировом рынке СПГ и обеспечит поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через Северный морской путь. Проект предполагал строительство трех линий сжижения газа общей мощностью 19,8 млн т в год. Однако на данный момент были открыты только две линии, а ввод третьей перенесен с 2026-го на 2028 год. «Новатэк» рассчитывал, что за счет «Арктик СПГ-2» доля компании на мировом рынке вырастет почти вдвое — с 5,4% до 10%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com