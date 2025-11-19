закрыть
21 ноября 2025, пятница, 16:20
Honda установила рекорд Гиннесса

  • 19.11.2025, 14:00
  • 2,254
Honda установила рекорд Гиннесса

Состоялся крупнейший парад автомобилей марки.

В Японии установлен новый рекорд Гиннесса — крупнейший парад автомобилей Honda. Поводом стало десятилетие со дня появления двухместного родстера Honda S660, культовой модели, которая больше не производится, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Организатором мероприятия выступило сообщество владельцев S660 Chubu Community. Именно их усилия позволили собрать беспрецедентное число машин одной модели. В параде участвовали не только автолюбители, но и сотрудники Honda, причастные к разработке и производству родстера.

После заезда эксперт Книги рекордов Гиннесса подтвердил соблюдение всех правил, официально признав событие новым мировым рекордом в категории «Крупнейший парад автомобилей Honda». Масштаб мероприятия вновь подчеркнул, насколько популярной и любимой остается эта компактная японская модель.

Автомобильный мир и раньше поражал масштабными событиями. Так, в 1995 году в Сан-Паулу собрались 2 728 автомобилей Volkswagen Beetle — это до сих пор крупнейшая встреча владельцев одной модели. Subaru удерживает рекорд «Самой большой встречи автомобилей одного производителя» — в 2020 году на Subiefest в США приехал 1 751 автомобиль марки.

Новый рекорд Honda стал еще одним ярким событием для автомобильных энтузиастов по всему миру.

