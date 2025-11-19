Honda установила рекорд Гиннесса
Состоялся крупнейший парад автомобилей марки.
В Японии установлен новый рекорд Гиннесса — крупнейший парад автомобилей Honda. Поводом стало десятилетие со дня появления двухместного родстера Honda S660, культовой модели, которая больше не производится, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Организатором мероприятия выступило сообщество владельцев S660 Chubu Community. Именно их усилия позволили собрать беспрецедентное число машин одной модели. В параде участвовали не только автолюбители, но и сотрудники Honda, причастные к разработке и производству родстера.
После заезда эксперт Книги рекордов Гиннесса подтвердил соблюдение всех правил, официально признав событие новым мировым рекордом в категории «Крупнейший парад автомобилей Honda». Масштаб мероприятия вновь подчеркнул, насколько популярной и любимой остается эта компактная японская модель.
Автомобильный мир и раньше поражал масштабными событиями. Так, в 1995 году в Сан-Паулу собрались 2 728 автомобилей Volkswagen Beetle — это до сих пор крупнейшая встреча владельцев одной модели. Subaru удерживает рекорд «Самой большой встречи автомобилей одного производителя» — в 2020 году на Subiefest в США приехал 1 751 автомобиль марки.
Новый рекорд Honda стал еще одним ярким событием для автомобильных энтузиастов по всему миру.