Литва будет участвовать в спецтрибунале против Путина и Лукашенко

Литва будет участвовать в спецтрибунале против Путина и Лукашенко4
- 19.11.2025, 16:13
- 5,976
Вильнюс будет представлять МИД страны.
Правительство Литвы 19 ноября одобрило предложение Министерства иностранных дел об участии страны в создаваемом специальном трибунале по расследованию военных преступлений против Украины, сообщает Delfi.
Подчеркивается, что оно коснется «отдельных лиц, включая высшее политическое и военное руководство РФ и Беларуси».
Отмечается, что Международный уголовный суд (МУС) не обладает такой юрисдикцией, поэтому цель специального трибунала — «восполнить этот пробел».
«Основной целью спецтрибунала, одним из государств-основателей которого на начальном этапе стала Литва, будет расследование и наказание преступления агрессии», — говорится в публикации.
Предполагается, что МИД будет представлять страну в руководящем комитете спецтрибунала.
Соглашение о создании специального трибунала об ответственности за военную агрессию против Украины подписали 25 июня 2025 года в Страсбурге (Франция) генеральный секретарь СЕ Ален Берсе и украинский президент Владимир Зеленский.