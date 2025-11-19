Литва будет участвовать в спецтрибунале против Путина и Лукашенко 4 19.11.2025, 16:13

5,976

Вильнюс будет представлять МИД страны.

Правительство Литвы 19 ноября одобрило предложение Министерства иностранных дел об участии страны в создаваемом специальном трибунале по расследованию военных преступлений против Украины, сообщает Delfi.

Подчеркивается, что оно коснется «отдельных лиц, включая высшее политическое и военное руководство РФ и Беларуси».

Отмечается, что Международный уголовный суд (МУС) не обладает такой юрисдикцией, поэтому цель специального трибунала — «восполнить этот пробел».

«Основной целью спецтрибунала, одним из государств-основателей которого на начальном этапе стала Литва, будет расследование и наказание преступления агрессии», — говорится в публикации.

Предполагается, что МИД будет представлять страну в руководящем комитете спецтрибунала.

Соглашение о создании специального трибунала об ответственности за военную агрессию против Украины подписали 25 июня 2025 года в Страсбурге (Франция) генеральный секретарь СЕ Ален Берсе и украинский президент Владимир Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com