Украина отправит на фронт 30 000 роботов 6 19.11.2025, 16:17

Фото: The National Interest

Они смогут компенсировать нехватку личного состава.

Украина намерена развернуть около 30 000 наземных роботизированных систем (UGV) для поддержки своих Вооруженных сил, заявил Виктор Павлов, командир Третьей отдельной штурмовой бригады и основатель «Школы наземных роботизированных систем». К концу 2025 года на поле боя планируется направить 15 000 таких роботов, при этом производство ведется преимущественно внутри страны, что снижает затраты, но делает проект уязвимым для перебоев из-за атак России, пишет The National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Стоимость систем варьируется. Простые модели обходятся менее чем в $10 000, продвинутые — до $50 000 и выше. Роботы выполняют широкий спектр задач: логистику, эвакуацию раненых, разминирование и огневую поддержку, позволяя украинским войскам экономить живую силу на фронте. Некоторые модели, такие как Krampus, оснащены термобарическими реактивными установками для боевых действий против пехоты и легкой бронетехники.

С 2024 года Киев реализует трехлетний план по наращиванию производства дронов, систем радиоэлектронной борьбы и наземных роботов. Уже зарегистрировано более 200 различных конструкций роботов. Для интеграции UGV в подразделения создаются специальные «роботизированные роты».

Однако технологии все еще совершенствуются. Сложный рельеф, снег, грязь и нестабильная связь на передовой создают серьезные трудности. Также необходимо разработать новые тактики применения роботов в составе традиционных пехотных, инженерных и артиллерийских подразделений.

Если Украина успешно реализует этот амбициозный проект, UGV смогут компенсировать нехватку личного состава, повысить эффективность операций и укрепить оборонно-промышленный потенциал страны, предоставляя значительное преимущество в противостоянии с российскими войсками.

