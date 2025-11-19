Следующее поколение Toyota будет служить почти десятилетие 14 19.11.2025, 17:01

Автопроизводитель решил отказаться от частых изменений аппаратной части.

Toyota меняет свой подход к обновлению ключевых моделей и теперь планирует выпускать новые поколения примерно раз в девять лет. Ранее компания придерживалась цикла в пять лет, а в последние годы – около семи, как это было с популярным кроссовером RAV4, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Увеличение срока жизни моделей связано с высокой востребованностью и длительными очередями на некоторые автомобили, включая Land Cruiser. Более длинный цикл позволит стабилизировать продажи и избежать ситуации, при которой покупатель получает заказанную машину вскоре после выхода ее нового поколения.

Чтобы переход на десятилетний цикл был эффективным, Toyota пересматривает систему установления оптовых цен. Раньше стоимость для дилеров постепенно снижалась по мере старения модели, что приводило к увеличению скидок перед сменой поколения. Теперь цены будут корректироваться в зависимости от реального спроса, а не строго по возрасту модели. Это поможет сохранять ценность автомобилей и поддерживать высокие показатели на рынке подержанных машин.

Toyota делает ставку на переход к «программно определяемому» автомобилю. Благодаря регулярным обновлениям ПО и дополнительным цифровым функциям компания может улучшать машины без кардинальной переработки «железа».

