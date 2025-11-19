На Урале загорелись цистерны с газом 19.11.2025, 19:06

3,564

Что известно.

Две цистерны с газом загорелись на границе Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД) в своем Telegram-канале.

«Произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. К месту происшествия направлены два пожарных поезда СвЖД», — сообщили в компании.

Инцидент произошел на перегоне Шамары — Кордон около 17:47 по местному времени (15:47 по Минску). После взрыва движение на перегоне было приостановлено, из-за чего возможны задержки пассажирских поездов. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

