На Урале загорелись цистерны с газом
- 19.11.2025, 19:06
Что известно.
Две цистерны с газом загорелись на границе Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД) в своем Telegram-канале.
«Произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. К месту происшествия направлены два пожарных поезда СвЖД», — сообщили в компании.
Инцидент произошел на перегоне Шамары — Кордон около 17:47 по местному времени (15:47 по Минску). После взрыва движение на перегоне было приостановлено, из-за чего возможны задержки пассажирских поездов. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.