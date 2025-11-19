Как ИИ может помочь финансистам 1 19.11.2025, 19:13

1,052

От анализа макроэкономических показателей до прогнозов поведенческих моделей трейдеров.

Искусственный интеллект способен выявлять тонкие закономерности в финансовых данных и помогает странам сохранять конкурентное преимущество на мировых рынках, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Выход модели R1 китайской компании DeepSeek в январе 2025 года вновь разжег дискуссию о технологическом соперничестве между США и Китаем. При этом менее заметным остается факт, что DeepSeek выросла из подразделения квантового трейдингового фонда, который одним из первых применил ИИ для анализа поведения рынков. Это подчеркивает огромный потенциал технологий в финансовой сфере.

Важно и то, что именно в финансах США имеют уникальное преимущество: глубоко развитые рынки капитала, большое количество талантливых специалистов и доступ к передовым вычислительным системам. Теперь ключевая задача — направить это преимущество на развитие следующего поколения ИИ.

Как и в других отраслях, искусственный интеллект уже автоматизирует рутинные процессы, ускоряя анализ сложных финансовых документов и облегчая разработку программных решений. Но такие улучшения — лишь первый шаг.

Наиболее значимые изменения связаны с фундаментальными функциями финансовых рынков: оценкой стоимости активов, измерением рисков, выявлением скрытых экономических трендов и управлением рыночной волатильностью.

Здесь ИИ способен произвести настоящую революцию. Алгоритмы могут обнаруживать закономерности, которые недоступны человеческому восприятию, анализируя огромные массивы данных — от макроэкономических показателей до поведенческих моделей трейдеров. Это позволит повысить устойчивость рынков, точность прогнозов и эффективность принятия решений, открывая дорогу к более стабильной и конкурентоспособной финансовой системе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com