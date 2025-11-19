США пригрозили России «сокрушительными» санкциями 14 19.11.2025, 19:32

Законопроект ждет зеленого света.

«Сокрушительный» законопроект о санкциях против России в конгрессе США «просто ждет зеленого света». Об этом в интервью Bloomberg заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп поддерживает данную инициативу.

Также Уитакер сказал, что европейские страны должный занять более агрессивную позицию в отношении РФ. По его словам, использование замороженных российских активов для финансирования Украины станет «значительным шагом» в укреплении сокращающегося финансирования в течение нескольких лет в экономическом и военном плане.

На этой неделе высокопоставленный источник в Белом доме сообщил, что Трамп выразил готовность утвердить законопроект, направленный на ужесточение санкций в отношении России, при условии включения в документ положения, закрепляющего за президентом исключительное право на принятие окончательного решения о введении или снятии санкционных мер.

