21 ноября 2025, пятница, 16:26
Минобороны Польши запускает спецоперацию с участием 10 тысяч военнослужащих

  • 19.11.2025, 20:03
  • 2,614
В ее задачи будет входить противодействие актам саботажа.

Польские силовые структуры планируют запустить одну из самых масштабных операций по безопасности, в задачи которой будет входить противодействие актам саботажа. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Службы планируют начать операцию 21 ноября. Согласно плану, в операции будет задействовано до 10 тыс. военнослужащих.

«Это одна из крупнейших операций, — сказал министр обороны на совместной пресс-конференции с министром внутренних дел и администрации Марцином Кервинским цитата по PAP). — Вместе с министром Кервиньским мы подаем запрос премьер-министру, а затем запрос премьер-министра будет передан президенту Республики Польша».

Как пояснил министр, цель операции состоит в принятии мер по обеспечению безопасности, защите критической инфраструктуры и обеспечению взаимодействия всех государственных служб для противодействия актам саботажа и повышения уровня безопасности граждан. Предполагается, что сотрудники полиции, военнослужащие, железнодорожная охрана и все государственные учреждения будут координировать свои действия.

«Польша задействует все имеющиеся у нее ресурсы – во всех министерствах, во всех государственных ведомствах – для защиты безопасности своих граждан»,— подчеркнул, в свою очередь, министр внутренних дел Марцин Кервинский. Планируется работа по трем направлениям. Одно из них включает воздушное наблюдение за объектами и коммуникациями, а также патрулирование территории.

Начальник генерального штаба вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула сообщил, что операция будет осуществляться силами и средствами Войска Польского, всех родов войск и командования киберкомпонента. Командовать операцией будет генерал Мацей Клиш. «Мы намерены начать нашу операцию 21 ноября», — сказал генерал Кукула.

