Морской экспорт российской нефти обвалился 19.11.2025, 22:07

До минимума с начала года.

Морские поставки российской нефти в период с 10 по 16 ноября упали до 291 тыс. тонн в сутки — минимального уровня с начала 2025 года. Как следует из обзора Центра ценовых индексов, снижение к предыдущей неделе составило 12,7%. Основное сокращение пришлось на порт Приморск, где отгрузки сократились более чем на 70%. В Новороссийске в середине ноября отгрузки также приостанавливались из-за инцидента в порту, передает «Коммерсантъ».

Аналитики связывают падение экспорта с перестройкой логистики после санкций США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти». На фоне ограничений крупнейшие покупатели российского сырья — Китай и Индия — увеличили закупки нефти с Ближнего Востока и из Атлантического региона.

Одновременно растут ставки фрахта: стоимость перевозки нефти из Новороссийска в Западную Индию за неделю увеличилась до $8,6 за баррель, а тарифы на маршруты из Азово-Черноморского бассейна — до годовых максимумов. Участники рынка отмечают снижение доступного тоннажа, особенно среди греческих судовладельцев, традиционно перевозивших российскую нефть.

По оценке экспертов, дальнейшая динамика экспорта будет зависеть от восприятия импортерами санкционных рисков. В то же время высокие ставки фрахта могут привлечь дополнительных перевозчиков, включая компании из Греции, Китая и ОАЭ.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что санкции США не повлияли на добычу: в ноябре она продолжает расти, а годовой прогноз в 510 млн тонн сохраняется. По его словам, дисконт на российское сырье будет сокращаться по мере адаптации рынка.

