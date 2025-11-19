США раскрыли сеть российских хакеров, причастных к атакам на оборонные компании 1 19.11.2025, 23:27

Подробности.

США, Великобритания и Австралия ввели санкции против российских компаний по предоставлению хостинга и айти-инфраструктуры для хакеров и киберпреступников — «Медиа Ленд» и Aeza Group, сообщило министерство финансов США. Компании предоставляли так называемый bulletproof-хостинг — IT-инфраструктуру, созданную для того, чтобы укрывать преступников от слежки и расследований правоохранительных органов, передает The Moscow Times.

Санкции Министерства финансов США затронули российские и зарубежные IT-компании. В список включены: «Дата-центр Кириши» (Санкт-Петербург) и его гендиректор Александр Волосовик, а также связанные с ним компании «Медиа Ленд», «Медиа Ленд Технологии», ML Cloud. Волосовик также известен как Ohyeahhellno, podzemniy1 и Yalishanda. С ним в санкционный список в одной группе попали его сотрудники Юлия Панкова и Кирилл Затолокин, сербская Smart digital ideas, британская Hypercore и зарегистрированная в Узбекистане Datavice.

Министерство финансов США называет «Медиа Ленд» поставщиком услуг хостинга, которые игнорировали жалобы на незаконный контент и не раскрывали данные о клиентах. По утверждению американских властей, такие услуги компания предоставляла «криминальным торговым площадкам» и хакерам, использующим программы-вымогатели. Инфраструктура «Медиа Ленд» использовалась в многочисленных DDOS-атаках на компании и критически важную инфраструктуру США.

Также санкции введены против сотрудников Aeza Group Максима Макарова и Ильи Закирова. Aeza обеспечивала техническую поддержку хакерских группировок при атаках на американские оборонные и технологические компании, отмечает Минфин США. С помощью Aeza Group крались персональные данные, пароли и коммерческая информация. Украденные данные затем продавались на даркнет-площадках и использовались для дальнейших атак. Санкции введены против дочерних структур компании, среди которых Aeza International из Великобритании. Она сдавала хакерам в аренду IP-адреса.

Кроме того, Aeza Group предоставляла хостинг известному российскому даркнет-маркетплейсу Blacksprut, который считают одним из преемников закрытой Hydra, одним из крупнейших в мире площадок по продаже наркотиков. По данным Министерства финансов США, через такие маркетплейсы распространялось оборудование и химикаты для производства фентанила, которое попадало в США.

Ранее США уже внесли в санкционный список руководителей и совладельцев Aeza Group: Арсения Пензева, Юрия Бозояна, Владимира Гаста, Игоря Князева. По данным американских властей, Пензев и Бозоян ранее были задержаны в России за размещение инфраструктуры Blacksprut на серверах Aeza Group. После обысков в Aeza в России на Бозояна и Пензева возбудили уголовное дело по статьям 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) и 228.1 (незаконный оборот наркотиков) УК РФ. Им грозит до 20 лет тюремного заключения.

