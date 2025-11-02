закрыть
2 ноября 2025, воскресенье, 11:33
Старый Nissan Patrol превратили в суперкар с характеристиками Bugatti

Авто переделали в сверхмощный гоночный снаряд.

Оригинальный тюнинг Nissan Patrol Y60 выполнила специально для шоу SEMA в Лас-Вегасе американская компания Fossberg Racing, которую возглавляет трехкратный чемпион серии «Формула-Дрифт» Крис Фосберг. Об этом сообщает сайт Motor1.

За основу для проекта взяли короткий трехдверный внедорожник Nissan Patrol третьего поколения. Он оснащен 4,8-литровой рядной шестеркой, которую дополнили турбиной Garrett G42-1200, а также новыми впуском и электронным блоком управления. Мощность выросла до 1000 сил — это уровень Bugatti Veyron.

Стоит отметить, что подобный тюнинг Nissan Patrol популярен на Ближнем Востоке, однако там заряженные внедорожники создают для драгрейсинга. В США же автомобиль подготовили к серьезному бездорожью.

Nissan Patrol Y60 получил дуги, дополнительные фары и 35-дюймовые внедорожные шины Yokohama Geolander на 17-дюймовых дисках Nismo. Клиренс автомобиля увеличили. В салоне появились спортивные сиденья Recaro.

