Украинские спецназовцы провели штурм в Донецкой области 2 2.11.2025, 18:41

4,180

У уничтоженных оккупантов обнаружены российские и белорусские паспорта.

В Донецкой области спецназовцы подразделения «ДОЗОР» Государственной пограничной службы провели успешные рейдовые штурмовые действия по позициям врага в зоне ответственности 3-го армейского корпуса.

В результате боя ликвидировано 13 оккупантов. Кроме того, аэроразведчики с помощью тяжелых дронов-бомберов поразили еще пятерых захватчиков и ранили шестерых.

У уничтоженных врагов обнаружены российские и белорусские паспорта.

Видео своей работы бойцы показали в телеграм-канале.

