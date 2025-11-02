закрыть
Украинские спецназовцы провели штурм в Донецкой области

2
  • 2.11.2025, 18:41
  • 4,180
Украинские спецназовцы провели штурм в Донецкой области

У уничтоженных оккупантов обнаружены российские и белорусские паспорта.

В Донецкой области спецназовцы подразделения «ДОЗОР» Государственной пограничной службы провели успешные рейдовые штурмовые действия по позициям врага в зоне ответственности 3-го армейского корпуса.

В результате боя ликвидировано 13 оккупантов. Кроме того, аэроразведчики с помощью тяжелых дронов-бомберов поразили еще пятерых захватчиков и ранили шестерых.

У уничтоженных врагов обнаружены российские и белорусские паспорта.

Видео своей работы бойцы показали в телеграм-канале.

