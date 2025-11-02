Украинские спецназовцы провели штурм в Донецкой области

Украинские спецназовцы провели штурм в Донецкой области2
- 2.11.2025, 18:41
У уничтоженных оккупантов обнаружены российские и белорусские паспорта.
В Донецкой области спецназовцы подразделения «ДОЗОР» Государственной пограничной службы провели успешные рейдовые штурмовые действия по позициям врага в зоне ответственности 3-го армейского корпуса.
В результате боя ликвидировано 13 оккупантов. Кроме того, аэроразведчики с помощью тяжелых дронов-бомберов поразили еще пятерых захватчиков и ранили шестерых.
У уничтоженных врагов обнаружены российские и белорусские паспорта.
Видео своей работы бойцы показали в телеграм-канале.