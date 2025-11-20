Представлены умные серьги с отслеживанием здоровья и качества сна 4 20.11.2025, 2:02

2,860

Названа цена.

Американский стартап Lumia представил второе поколение умных серег для мониторинга состояния здоровья. Коммерческий запуск устройства запланирован на 2026 год, рекомендованная цена составит $250, сообщает Gizmodo.

Каждая серьга весит около одного грамма, что позволяет компании позиционировать новинку как самое маленькое и легкое носимое устройство в мире, расширяющее сценарии использования по сравнению с умными кольцами и часами.

Lumia 2 будет доступна в нескольких дизайнах, включая варианты, не требующие прокола уха, а также крепления к существующим украшениям. При этом модуль мониторинга здоровья размещен только в одной серьге, что позволяет носить только одну серьгу.

Заряда аккумулятора, по заявлению разработчиков, хватает на пять–восемь дней. Устройство допускает контакт с водой, однако точный уровень влагозащиты не раскрывается.

Функциональность Lumia 2 включает отслеживание показателей кровообращения, качества сна и уровня физической активности. Управление осуществляется через мобильное приложение для iOS и Android. Доступ к расширенным медицинским метрикам предлагается по подписке стоимостью $10 в месяц.

Продажи начнутся в 2026 году. Покупателям будут доступны золотой, серебряный и прозрачный варианты исполнения.

