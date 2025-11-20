Конгрессмен-республиканец жестко раскритиковал администрацию Трампа 14 20.11.2025, 12:27

18,016

Дон Бейкон

Дон Бейкон высказался о так называемом мирном плане.

Конгрессмен Дон Бейкон республиканец от штата Небраска) заявил, что он «категорически» против того, чтобы администрация Трампа вела переговоры с Россией об окончании войны в Украине.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Я категорически не согласен с тем, что администрация ведёт переговоры с россиянами, а не с украинцами, и с их планом требовать от украинцев принять соглашение как «свершившийся факт». Не привлекать европейцев — это глупо. США сделали то же самое с Южным Вьетнамом и правительством Афганистана. Это напоминает Мюнхен 1938 года», — отметил конгрессмен.

Как пишет The Hill, сообщение Бейкона появилось в ответ на другую публикацию Даши Бернс из Politico, в которой она написала, что, по словам чиновника Белого дома, мирное соглашение в войне между РФ и Украиной может быть заключено «уже на этой неделе».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com