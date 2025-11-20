Конгрессмен-республиканец жестко раскритиковал администрацию Трампа

Конгрессмен-республиканец жестко раскритиковал администрацию Трампа14
- 20.11.2025, 12:27
- 18,016
Дон Бейкон высказался о так называемом мирном плане.
Конгрессмен Дон Бейкон республиканец от штата Небраска) заявил, что он «категорически» против того, чтобы администрация Трампа вела переговоры с Россией об окончании войны в Украине.
Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Я категорически не согласен с тем, что администрация ведёт переговоры с россиянами, а не с украинцами, и с их планом требовать от украинцев принять соглашение как «свершившийся факт». Не привлекать европейцев — это глупо. США сделали то же самое с Южным Вьетнамом и правительством Афганистана. Это напоминает Мюнхен 1938 года», — отметил конгрессмен.
Как пишет The Hill, сообщение Бейкона появилось в ответ на другую публикацию Даши Бернс из Politico, в которой она написала, что, по словам чиновника Белого дома, мирное соглашение в войне между РФ и Украиной может быть заключено «уже на этой неделе».