закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Конгрессмен-республиканец жестко раскритиковал администрацию Трампа

14
  • 20.11.2025, 12:27
  • 18,016
Конгрессмен-республиканец жестко раскритиковал администрацию Трампа
Дон Бейкон

Дон Бейкон высказался о так называемом мирном плане.

Конгрессмен Дон Бейкон республиканец от штата Небраска) заявил, что он «категорически» против того, чтобы администрация Трампа вела переговоры с Россией об окончании войны в Украине.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Я категорически не согласен с тем, что администрация ведёт переговоры с россиянами, а не с украинцами, и с их планом требовать от украинцев принять соглашение как «свершившийся факт». Не привлекать европейцев — это глупо. США сделали то же самое с Южным Вьетнамом и правительством Афганистана. Это напоминает Мюнхен 1938 года», — отметил конгрессмен.

Как пишет The Hill, сообщение Бейкона появилось в ответ на другую публикацию Даши Бернс из Politico, в которой она написала, что, по словам чиновника Белого дома, мирное соглашение в войне между РФ и Украиной может быть заключено «уже на этой неделе».

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип