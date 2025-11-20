закрыть
Представлен первый в мире пауэрбанк с быстрым зарядом и встроенным Wi-Fi

4
  • 20.11.2025, 14:28
  • 2,082
Представлен первый в мире пауэрбанк с быстрым зарядом и встроенным Wi-Fi

Главная особенность устройства — встроенный 4G-модем.

Компания Baseus анонсировала необычное устройство — EnerGeek GX11 4G MiFi Power Bank, совмещающее мощный пауэрбанк на 20 000 мА·ч (67 Вт) и полноценную 4G-Wi-Fi точку доступа. Новинка уже получила награды CES Innovation Award 2025 и IFA Innovation Award 2025, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Главная особенность устройства — встроенный 4G-модем, который работает более чем в 150 странах и не требует физической SIM-карты благодаря технологии CloudSIM. В комплекте пользователю предоставляется 12 ГБ трафика на год, а дополнительные пакеты можно докупать через приложение Baseus MiFi App.

EnerGeek GX11 рассчитан на путешественников и удаленных специалистов: он может одновременно заряжать ноутбук или смартфон и обеспечивать доступ в интернет. Пауэрбанк поддерживает подключение до 10 устройств с скоростью загрузки до 150 Мбит/с и совместим с AT&T, T-Mobile и Verizon.

Устройство оснащено двумя портами USB-C, одним USB-A и съемным кабелем-ремешком. Максимальная мощность выдачи — 67 Вт, что позволяет заряжать до трех гаджетов одновременно. В режиме Wi-Fi без подзарядки пауэрбанк работает до 114 часов.

Система охлаждения и многоуровневые алгоритмы безопасности защищают данные пользователя и обеспечивают стабильную работу.

Цена устройства — $129,99, включая 1 ГБ трафика в месяц в течение года.

