«Потребовалось 26 секунд, чтобы лишить Россию влияния»

Это история имеет символическое значение.

Комитету болгарского парламента потребовалось 26 секунд, чтобы переписать историю последних 26 лет, в течение которых «Лукойл» владел крупнейшим НПЗ на Балканах Neftohim. Депутаты одобрили решение правительства лишить акционера его прав, взять предприятие под контроль и назначить внешнего управляющего, который должен договориться о его продаже новому собственнику. Эта история имеет символичное значение, показывая, как развязанная Владимиром Путиным война в Украине обернулась потерями для России.

Санкции Дональда Трампа против «Лукойла» и «Роснефти» нанесли самый сильный за десятилетия удар по экономическому могуществу России на Балканах, подорвав позиции Кремля в регионе, где Восток и Запад веками боролись за влияние, пишет Bloomberg.

«Основа влияния России строится на энергетическом доминировании за счет нефти и газа, избавиться от этого наследия советских времен не удавалось долгие годы. Сейчас оно в значительной мере ушло. Оно на последнем издыхании, поэтому и вызывает столько беспокойства», — сказал агентству Руслан Стефанов, главный экономист софийского Центра изучения демократии.

Помимо Болгарии свое энергетическое влияние Россия теряет и в Сербии, которая долго занимала пророссийскую позицию, а в последние годы, отмеченные сближением с Западом, пыталась, как минимум, сохранять баланс. Сейчас правительство рассматривает вопрос о выкупе в нефтегазовой компании Naftna Industrija Srbije (NIS) долей российских акционеров – «Газпром нефти» (44,85% акций) и петербургской «Интэлидженс» (находится под управлением «Газпром капитала», 11,3% акций). NIS, управляющая единственным в стране НПЗ, который примерно на 80% обеспечивает потребности Сербии в бензине и дизеле и более чем на 90% – в авиакеросине и мазуте, в октябре не смогла добиться очередного освобождения от американских санкций.

В Белграде хотели бы избежать национализации NIS. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в крайнем случае деньги на выкуп правительство изыщет, но попросил «Газпром» найти покупателя. Тот, в свою очередь, попросил США на время поисков продлить лицензию NIS на ведение деятельности.

Некоторые поставщики уже перестали работать с NIS. Чтобы избежать санкций, грозящих неприятными последствиями экономике Сербии, Вучичу, которому уже много месяцев приходится иметь дело с массовыми протестными выступлениями, необходимо убедить Вашингтон в намерении избавиться от «Газпрома», отмечает Bloomberg. Властям Болгарии, между тем, это удалось. Они провели закон об установлении контроля над Neftohim через несколько часов после того, как Минфин США 7 ноября отказался одобрить продажу международного бизнеса «Лукойла» нефтетрейдеру Gunvor, назвав его «марионеткой Кремля».

Через 10 дней после этого управление компанией перешло к Румену Спецову, бывшему руководителю налоговой службы. После этого США выдали Neftohim лицензию на продолжение деятельности до апреля 2026 года. «Лукойл» в среду заявил, что предпринимает все необходимые шаги для продажи болгарских активов, включая НПЗ и сеть из 220 автозаправок.

После окончательного вытеснения российских нефтяных гигантов из Болгарии и Сербии влияние Путина на Балканах будет нейтрализовано, считает Марио Бикарски, старший специалист по Европе в аналитической компании Verisk Maplecroft:

Будут сокращены возможности для лоббирования и другие формы взаимодействия с политической и деловой элитой [стран региона].

