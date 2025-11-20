В США представили домашнего робота-гуманоида 6 20.11.2025, 18:56

Memo обещает стать новым шагом в развитии бытовой робототехники

Стартап Sunday из Маунтин-Вью представил Memo — персонального робота, который помогает семьям справляться с рутинными домашними делами. Разработка ведется под руководством робототехников из Стэнфорда Тони Чжао и Ченга Чи. В отличие от большинства домашних роботов, Memo учился на реальных бытовых данных, а не на лабораторных симуляциях, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Для обучения робот собирал информацию о повседневной жизни более 500 домашних хозяйств с помощью запатентованной перчатки Skill Capture Glove. Устройство фиксировало движения, порядок действий при уборке, сортировке и приготовлении еды. В итоге получено около 10 миллионов эпизодов реальных домашних рутин, что, по словам компании, делает этот датасет уникальным по масштабу и разнообразию.

Memo способен выполнять сложные многозадачные действия: убирать со стола, загружать посудомойку, складывать одежду, сортировать обувь и даже готовить эспрессо. Разработчики отмечают, что такие задачи сложно реализовать роботам, обученным только в контролируемых условиях.

Физическая конструкция Memo отличается от классических гуманоидов: робот передвигается на колесах, а его корпус регулируется по высоте для доступа к разным предметам. Это повышает устойчивость и снижает риск падений. Внешний вид робота мягкий и дружелюбный — белое глянцевое тело, две руки, мультяшное лицо и сменные яркие кепки. Экстерьер из силикона делает Memo «подходящим для дома», а не промышленной среды.

