В Крыму прогремели мощные взрывы и пропало отопление

В Крыму прогремели мощные взрывы и пропало отопление4
- 21.11.2025, 9:38
Стали известны первые подробности атаки по инфраструктуре оккупантов.
В ночь на 21 ноября на территории оккупированного Крыма было неспокойно. Взрывы прогремели в Саках, там работала противовоздушная оборона.
Под ударами могла оказаться местная ТЭЦ. Об этом сообщали местные Telegram-каналы, передает OBOZ.UA.
Что известно
Информация об угрозе беспилотников начала распространяться после 01:00 ночи.
«С моря на Саки, Новофедоровка, Евпатория. Опасность БПЛА», «Саки ТЭЦ. Тревога по БПЛА», – писали интернет-пользователи.
Telegram-канал Exilenova+ отмечал, что после взрывов многие жители остались без отопления.
«Саки, Крым. Также местные сообщают, что ночью были взрывы в Саках, предварительно была атака по ТЭЦ, после чего у многих исчезло отопление», – говорится в сообщении.
В частности, паблики распространяли работу местной ПВО во время атаки беспилотниками.
«Саки ... Крым ... атака на ТЭС ... работа ПВО», – говорится в сообщении.