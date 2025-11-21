Спор Японии и Китая из-за Тайваня обострился 3 21.11.2025, 10:45

Фото: Getty Images

Пекин ограничил туризм и импорт товаров, Токио не извиняется.

Конфликт между Японией и Китаем, начавшийся из-за слов японского премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване, принимает серьезный оборот с введением экономических санкций и ограничений в сфере туризма, пишет ВВС.

На прошлой неделе Такаити заявила, что возможная агрессия Китая против Тайваня будет рассматриваться Токио как «ситуация, представляющая угрозу существованию», и может вынудить Японию на силовое вмешательство в рамках самообороны.

Китай гневно отреагировал на это заявление, предупредив, что Японию, если она вмешается, ждет «сокрушительное поражение». МИД Китая вызвал посла Японии в Пекине для объяснений, а центральные власти требуют от японского премьера извинений.

Но недавно занявшая свой пост, первая в истории страны женщина-премьер Санаэ Такаити отказывается извиняться.

На днях в Китае с официальным визитом побывала высокопоставленная японская делегация, которая заверила, что умеренная позиция Японии в отношении Тайваня остается неизменной, несмотря на слова премьер-министра. Это же в среду повторил и генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара, сказавший, что его страна остается открытой для диалога.

Однако в Пекине заявляют, что на фоне «безответственных и опасных» слов Такаити этих заверений уже недостаточно.

«Одним лишь утверждением, что ее позиция остается неизменной, Япония не сможет развеять обеспокоенность Китая», — сказала в четверг представительница МИД Мао Нин.

Пекин уже ответил серией экономических мер и угрожает дальнейшими санкциями, если Санаэ Такаити не откажется от своих слов.

В данный момент Китай приостановил импорт японских морепродуктов и заморозил процесс утверждения к показу новых японских фильмов.

Китайские власти призывают своих граждан отказаться от поездок в Японию. Авиалинии страны предлагают компенсации пассажирам, которые откажутся лететь по уже купленным билетам, и, возможно, продажи на это направление будут сокращены в ближайшее время.

По оценкам ведущего экономического исследовательского центра Японии, резкое снижение числа китайских туристов может сократить доходы страны от туризма на 2,2 трлн иен (14 млрд долларов) в год.

Этот прогноз моментально отразился на стабильности акций японских компаний розничной торговли и транспортного сектора.

К примеру, акции всемирно известной косметической компании Shiseido упали на 11% — рекордное снижение с апреля этого года.

Что возмутило Пекин

Фото: AFP

Конфликт между Китаем и Японией имеет многовековые корни, а напряженность в условиях современности не в последнюю очередь связана со стратегической неопределенностью статуса самоуправляемого Тайваня.

В 1972 году Япония и Китай подписали совместное коммюнике, в котором Токио официально поддержал политику «единого Китая», признав Тайвань частью Китайской Народной Республики.

Вместе с тем Япония считает Тайвань своим ключевым стратегическим партнером в регионе и развивает с демократическим островом, стремящимся к независимости, экономические и культурные связи отдельно от Пекина.

Японские власти всегда рассматривали потенициальную эскалацию между Китаем и Тайванем как одну из крупнейших угроз своей безопасности, но до сих пор были очень осторожны в высказываниях на эту тему.

Резкое заявление нового японского премьера стало для Китая сигналом к возможной смене курса Токио в этом непростом геополитическом вопросе.

Термин «ситуация, угрожающая существованию» (или экзистенциальная угроза), который использовала Санаэ Такаити, закреплен в законе о безопасности Японии с 2015 года.

Он подразумевает вооруженное нападение на союзников, которое ставит под угрозу существование страны. В такой ситуации силы самообороны Японии могут быть задействованы для ответа на возникшую угрозу.

Фото: Getty Images

Несмотря на серьезные последствия ее слов, премьер-министр Японии Такаити не намерена отступать — брать свои слова назад и извиняться, как того требует Пекин.

Напротив, она заявила, что ее позиция «соответствуют традиционной позиции правительства страны», дав понять, что все ее предшественники думали так же.

Некоторые последние опросы общественного мнения показывают, что ее рейтинг одобрения превышает 80%. По словам многих аналитиков, при таких показателях она не может отступить, это поставило бы под угрозу столь впечатляющую поддержку со стороны населения.

«Отказ от заявления — как требует Пекин — был бы воспринят ее сторонниками как проявление политической слабости и мог бы оттолкнуть правоконсервативный электорат, ее основную базу поддержки, — говорит экономист Таро Кимура. — Экономическое давление со стороны Китая, например, в сфере туризма, может даже сыграть ей на руку. Сокращение числа туристов способно смягчить дефицит рабочей силы и снизить давление инфляции в сфере услуг».

Кроме того, у Японии есть поддержка Вашингтона. Посол США в Японии Джордж Гласс назвал нападки Пекина на Такаити возмутительными и заявил, что США твердо стоят на стороне Токио.

«Это классический пример китайского экономического принуждения, и я хочу прямо сказать — от имени президента, от себя лично и от нашего посольства премьер-министру: мы ее поддерживаем», — сказал Гласс в после встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Высокопоставленные политики и чиновники Японии пытаются смягчить ситуацию. В частности, глава политического комитета, возглавляющий правящую коалицию Либерально-демократической партии, Такаюки Кобаяси призвал стороны к рациональности и спокойствию, которые, по его словам, необходимы для построения диалога.

Многие в Японии считают реакцию Китая чрезмерной.

Премьер-министр Такаити пообещала лишь впредь высказываться более взвешенно.

Реакция Тайваня

Президент Тайваня Лай Циндэ в четверг демонстративно пообедал японскими суши и выложил фото в своих соцсетях

Президент Тайваня Лай Циндэ в четверг продемонстрировал поддержку Японии, пообедав суши из японских продуктов.

На опубликованных им в соцсетях фотографиях Лай ест суши из хамачи, привезенного из японской префектуры Кагосима, и гребешков из Хоккайдо.

«Сегодняшний обед — суши и мисо-суп», — написал он по-английски в постах в Facebook и Instagram и по-японски в своем аккаунте на платформе X.

Правительство Тайваня, отвергающее претензии Пекина на суверенитет, в последние годы также сталкивалось с аналогичными продовольственными запретами со стороны Китая — в том числе на тайваньские ананасы и рыбу.

Тайбэй называет эту практику частью кампании давления со стороны Китая.

Выступая перед журналистами в парламенте ранее в четверг, министр иностранных дел Тайваня Линь Цзя-лун сказал, что случаи экономического давления и военного запугивания со стороны Китая в отношении других стран уже «слишком многочисленны, чтобы перечислять их по отдельности».

«В этот критический момент мы должны поддержать Японию ради стабилизации ситуации и ради того, чтобы положить конец практике запугивания, используемой китайскими коммунистами», — заявил он.

Позже, обращаясь к законодателям, Линь призвал тайваньцев чаще ездить в Японию и покупать больше японских товаров, чтобы показать дружеское отношение к этой стране.

Между тем, в Пекине представительница МИД Китая Мао Нин заявила, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.

«Какие бы шоу ни устраивали власти Лая Циндэ, они не изменят этот неопровержимый факт», — сказала она.

Пекин считает демократически управляемый Тайвань своей территорией и не исключает применения силы для установления контроля над островом.

Тайваньское правительство отвергает претензии Китая и заявляет, что только жители острова могут решать свое будущее.

Япония управляла Тайванем с 1895 года до конца Второй мировой войны в 1945 году.

