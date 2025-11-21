Почему нелегалы пропали с белорусско-польской границы?9
Пограничники призывают не делать однозначных выводов.
Три дня подряд польские пограничники не наблюдают ни единой попытки нелегально пробраться в Польшу из Беларуси. А до того за три дня зафиксировано всего 10 попыток перехода границы. Снижение миграционного давления совпало по времени с объявлением о скором открытии двух пунктов пропуска — «Кузницы» и «Бобровников», а с 17 ноября, когда они заработали, мигранты исчезли с белорусско-польской границы вовсе. Польская Gazeta Wyborcza выяснила, почему так происходит.
Пресс-секретарь Подляского отдела Погранслужбы Катажина Зданович пока не хочет делать однозначных выводов.
— Такие ситуации уже случались. В январе прошлого года таких попыток не было пять суток подряд. Всегда в осенне-зимние периоды таких происшествий было меньше, — говорит она. —Возможно, это связано с открытием переходов в Бобровниках и Кузнице, а возможно — с тем, что стало холоднее, — сказала Зданович.
Профессор факультета международных отношений Университета Белостока Даниэль Бочковский с не исключает, что снижение незаконных переходов через польско-белорусскую границу связано именно с открытием погранпереходов, но также обращает внимание на меньшую активность в осенне-зимние периоды курьеров, занимающихся переправкой мигрантов на Запад.
— Возможно, Лукашенко хочет показать, что сотрудничество с ним окупается. То есть хочет показать, что подарком с его стороны за открытие границы на Подлясье может быть временная блокировка незаконного пограничного движения. Однако в любой момент он может решить, что это ему не выгодно, и включить этот канал еще сильнее, чем раньше, — говорит он.
Бывший офицер военной разведки, подполковник запаса Матей Коровай утверждает, что исчезновение мигрантов — это «точно не случайность, но почему так происходит — уже нет уверенности».
— Возможно, это результат договоренности с Беларусью, достигнутой также с использованием разведывательных каналов. Безусловно, открытие Польшей границы с Беларусью в Подляском воеводстве — это выход более сильного навстречу слабому по принципу: «Посмотрим, как ты себя поведешь», — говорит Коровай.