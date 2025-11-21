На границах Беларуси и ЕС снова появились нелегалы

На границах Беларуси и ЕС снова появились нелегалы5
21.11.2025, 13:30
Накануне несколько дней атаки не фиксировались.
Пограничные службы соседних с Беларусью стран Европейского союза сообщили 21 ноября об активации нелегальных попыток перейти границу с белорусской стороны. Накануне несколько дней таких попыток не фиксировалось.
В Пограничной службе Польши заявили, что 20 ноября были зафиксированы 10 попыток нелегально перейти границу со стороны Беларуси.
В Службе охраны государственной границы Литвы отметили, что не фиксировали накануне нелегальных попыток попасть в страну. Но сообщили, что 16 таких попыток было на границе Беларуси с Латвией.
Вместе с тем два дня подряд, 18 и 19 ноября, пограничные службы Латвии, Литвы и Польши не фиксировали нелегальных попыток пройти границу. Происходило это на фоне открытия Варшавой и Вильнюсом пограничных переходов на границе с Беларусью.