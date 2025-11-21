закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зумеры, бумеры или миллениалы: у кого лучшие пароли

5
  • 21.11.2025, 13:39
  • 1,062
Зумеры, бумеры или миллениалы: у кого лучшие пароли

Молодые пользователи чаще всех выбирают самые простые комбинации.

Самая уязвимая группа — зумеры, родившиеся с 1997 по 2007 год. Несмотря на то что они выросли в сети и привыкли к цифровым сервисам, пароли у них самые слабые. Лидирует комбинация «12345». В первой десятке шесть вариантов с порядковыми цифрами, а «password» держится на пятом месте. В списке встречаются и слова, которые выдают возраст владельцев, например «skibidi» и «assword», пишет «Хайтек».

У миллениалов картина почти такая же. Самый популярный пароль — «123456». В выборке тоже много цифровых последовательностей, но иногда встречаются и более необычные варианты вроде «Contraseña» или «mustufaj».

Поколение X чаще использует имена, но верхние строки рейтинга снова занимают простые цифры. Такой же подход у бэби-бумеров и представителей старшего поколения, которые тоже выбирают прежде всего имена, а не длинные комбинации.

NordPass отмечает: во всех странах и возрастах стабильно присутствуют однотипные варианты на основе популярных имён — например «kristian123». А «123456» по-прежнему остаётся паролем номер один по версии большинства мировых списков.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип