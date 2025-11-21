Зумеры, бумеры или миллениалы: у кого лучшие пароли 5 21.11.2025, 13:39

Молодые пользователи чаще всех выбирают самые простые комбинации.

Самая уязвимая группа — зумеры, родившиеся с 1997 по 2007 год. Несмотря на то что они выросли в сети и привыкли к цифровым сервисам, пароли у них самые слабые. Лидирует комбинация «12345». В первой десятке шесть вариантов с порядковыми цифрами, а «password» держится на пятом месте. В списке встречаются и слова, которые выдают возраст владельцев, например «skibidi» и «assword», пишет «Хайтек».

У миллениалов картина почти такая же. Самый популярный пароль — «123456». В выборке тоже много цифровых последовательностей, но иногда встречаются и более необычные варианты вроде «Contraseña» или «mustufaj».

Поколение X чаще использует имена, но верхние строки рейтинга снова занимают простые цифры. Такой же подход у бэби-бумеров и представителей старшего поколения, которые тоже выбирают прежде всего имена, а не длинные комбинации.

NordPass отмечает: во всех странах и возрастах стабильно присутствуют однотипные варианты на основе популярных имён — например «kristian123». А «123456» по-прежнему остаётся паролем номер один по версии большинства мировых списков.

