Биткоин свалился в штопор, растеряв 10% за день 1 21.11.2025, 16:24

Такой глубокой просадки не было с июня 2022 года.

Курс биткоина за последнюю неделю он упал на 17%. Только за последние 24 часа, по данным Coinmarketcap, его цена падала больше чем на 10% и опускалась в район $81000. Вторая по популярности криптовалюта Эфир (Ethereum) также упала на 10% за сутки и торговалась на уровне $2600. За ноябрь первая криптовалюта подешевела почти на четверть, пишет The Moscow Times.

Такой глубокой просадки не было с июня 2022 года — периода, когда рынок оказался под давлением серии громких банкротств и последующего краха криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида. Сейчас биткоин движется к худшему кварталу с 2018 года и, возможно, к первому в истории году, который он закроет с отрицательным результатом.

Текущее падение криптовалют участники рынка объясняют резким охлаждением интереса инвесторов к рисковым активам, отмечает Reuters. С максимума ноября индекс Nasdaq потерял 7,5%. На фоне ослабевших надежд на скорое снижение ставки ФРС инвесторы активно сокращают позиции и в акциях технологического сектора. Вчера на фондовом рынке США произошел резкий внутридневной разворот: основные индексы упали до минимума за более чем два месяца. Индекс Nasdaq упал на 2,4%, S&P 500 — на 1,6%, рыночная стоимость акций снизилась на $2,7 трлн.

Ситуацию усугубляют рекордные «маржинколлы» на рынке крипты этой осенью. 10 октября рынок уже пережил принудительное закрытие позиций на сумму $19 млрд. За последние сутки ликвидации достигли ещё $2 млрд. По данным CoinGecko, за шесть недель совокупная капитализация цифровых активов сократилась примерно на $1,2 трлн. Из криптоактивов уходят институциональные инвесторы. По состоянию на 20 ноября чистый вывод средств из американских биржевых фондов (ETF), ориентированных на криптовалюты, составил $903 млн. Это второй по величине суточный отток с момента запуска таких фондов в январе 2024 года.

