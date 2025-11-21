закрыть
Лукашенко отметился безумным заявлением об ученых

13
  • 21.11.2025, 17:33
  • 9,446
Лукашенко отметился безумным заявлением об ученых

Диктатор сравнил людей науки с карателями.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, на совещании 21 ноября, посвящённом развитию научной сферы и работе Национальной академии наук, Лукашенко заявил, что в 1990-е годы «лично способствовал укреплению статуса» силовых структур и теперь готов заняться повышением статуса учёных.

При этом он подчеркнул, что в 2020 году милиция и военные, по его словам, «своими действиями сами обозначили свой статус, встав на защиту страны и общества».

«Таким образом они подняли свой статус на очень высокий уровень. Возможно, для ученых пока не наступил такой момент — своего рода «2020-й год», когда они смогут подтвердить свою роль», — сказал он.

Отметим, лукашенковские силовики в 2020 году отметились зверствами против собственного народа.

