Лукашенко отметился безумным заявлением об ученых

Лукашенко отметился безумным заявлением об ученых13
- 21.11.2025, 17:33
- 9,446
Диктатор сравнил людей науки с карателями.
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, на совещании 21 ноября, посвящённом развитию научной сферы и работе Национальной академии наук, Лукашенко заявил, что в 1990-е годы «лично способствовал укреплению статуса» силовых структур и теперь готов заняться повышением статуса учёных.
При этом он подчеркнул, что в 2020 году милиция и военные, по его словам, «своими действиями сами обозначили свой статус, встав на защиту страны и общества».
«Таким образом они подняли свой статус на очень высокий уровень. Возможно, для ученых пока не наступил такой момент — своего рода «2020-й год», когда они смогут подтвердить свою роль», — сказал он.
Отметим, лукашенковские силовики в 2020 году отметились зверствами против собственного народа.