закрыть
22 ноября 2025, суббота, 4:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ford показал обновленный седан Mondeo

1
  • 21.11.2025, 20:10
  • 4,184
Ford показал обновленный седан Mondeo
Фото: AutoHome

Он стал мощнее.

Ford презентовал на выставке в Гуанчжоу обновленный седан Mondeo, передает корреспондент Autonews.

Рестайлинговый седан изменился внешне по сравнению с автомобилем актуального шестого поколения. Бросается в глаза, что американский автопроизводитель переместил противотуманные фары в нижнюю часть бампера (в актуальном седане они прямо под основными фарами). Из-за этого решетка радиатора кажется более массивной.

Фото: AutoHome

Задняя часть, как и общий силуэт, остались без изменений. Новый Ford Mondeo имеет скрытые ручки дверей и аккуратную полосу освещения сзади с названием модели по центру задней части.

Фото: AutoHome

Технически же в седане остался 2,0-литровый ДВС, однако у него увеличилась мощность на 7 л.с. (261 л.с. вместо 254 л.с. в прошлой версии).

Фото: AutoHome
Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип