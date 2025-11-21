Ford показал обновленный седан Mondeo

Ford показал обновленный седан Mondeo1
- 21.11.2025, 20:10
Он стал мощнее.
Ford презентовал на выставке в Гуанчжоу обновленный седан Mondeo, передает корреспондент Autonews.
Рестайлинговый седан изменился внешне по сравнению с автомобилем актуального шестого поколения. Бросается в глаза, что американский автопроизводитель переместил противотуманные фары в нижнюю часть бампера (в актуальном седане они прямо под основными фарами). Из-за этого решетка радиатора кажется более массивной.
Задняя часть, как и общий силуэт, остались без изменений. Новый Ford Mondeo имеет скрытые ручки дверей и аккуратную полосу освещения сзади с названием модели по центру задней части.
Технически же в седане остался 2,0-литровый ДВС, однако у него увеличилась мощность на 7 л.с. (261 л.с. вместо 254 л.с. в прошлой версии).