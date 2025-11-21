закрыть
22 ноября 2025, суббота
Аэропорт Бостона выставил на торги забытые на парковке машины

  • 21.11.2025, 20:46
  • 4,806
На аукцион выставили 71 автомобиль.

Аэропорт Логан в Бостоне выставил на аукцион 71 автомобиль. Эти машины оказались брошенными на парковках воздушного хаба.

Машины продают в состоянии «как есть». Автомобили бросили. Хозяева не объявились, документов на авто нет. Как и ключей. Аккумуляторы разряжены.

Поэтому есть шанс «урвать» авто по большому дисконту.

В списке «потеряшек» самые разные машины: Ford, Toyota, Nissan, Volkswagen, Chevrolet, Honda, Hyundai, Jeep, Cadillac, Mercedes-Benz. Один из самых интересных и «возрастны» лотов – Jaguar XJ 1993 года выпуска. А самый «молодой» лот – Kia Telluride 2020 года выпуска.

В Бостоне за оставление транспортного средства грозит штраф $250 за первое нарушение и $500 за повторное. Также владельца могут лишить прав на три месяца или запретить регистрировать другое транспортное средство в течение года.

