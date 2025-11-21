Аэропорт Бостона выставил на торги забытые на парковке машины 1 21.11.2025, 20:46

4,806

На аукцион выставили 71 автомобиль.

Аэропорт Логан в Бостоне выставил на аукцион 71 автомобиль. Эти машины оказались брошенными на парковках воздушного хаба.

Машины продают в состоянии «как есть». Автомобили бросили. Хозяева не объявились, документов на авто нет. Как и ключей. Аккумуляторы разряжены.

Поэтому есть шанс «урвать» авто по большому дисконту.

В списке «потеряшек» самые разные машины: Ford, Toyota, Nissan, Volkswagen, Chevrolet, Honda, Hyundai, Jeep, Cadillac, Mercedes-Benz. Один из самых интересных и «возрастны» лотов – Jaguar XJ 1993 года выпуска. А самый «молодой» лот – Kia Telluride 2020 года выпуска.

В Бостоне за оставление транспортного средства грозит штраф $250 за первое нарушение и $500 за повторное. Также владельца могут лишить прав на три месяца или запретить регистрировать другое транспортное средство в течение года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com