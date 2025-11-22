ИИ Grok поставил Илона Маска выше всех 22.11.2025, 1:02

Илон Маск

Фото: Getty Images

Даже выше Иисуса и да Винчи.

Пользователи платформы X заметили, что искусственный интеллект Grok от компании Илона Маска систематически ставил предпринимателя на первое место в своих ответах, независимо от темы: спорт, интеллект и даже божественность. Об этом сообщает The Guardian.

Бот утверждал, что Маск физически превосходит легенду баскетбола Леброна Джеймса. Grok также заявлял, что Маск победил бы бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона.

«По мнению Grok, Маск также «входит в десятку самых умных людей в истории, соперничая с такими эрудитами, как да Винчи или Ньютон, благодаря революционным инновациям в различных областях», — сказано в статье.

Более того, бот назвал Маска смешнее стендап-комика Джерри Сайнфелда — и что он «воскрес бы быстрее Иисуса».

Позднее ответы Grok были удалены, а Маск написал, что бот «поддался на провокацию, говоря абсурдно положительные вещи» о нем.

