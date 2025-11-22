Россияне дронами атаковали пункт пропуска «Орловка» на границе Украины с Румынией 2 22.11.2025, 11:10

Фото: t.me/UkraineCustoms

Движение через него остановлено.

Российские войска ночью атаковали ударными беспилотниками пункт пропуска «Орловка» на границе с Румынией, из-за обстрела он временно не работает.

Об этом сообщает Telegram Государственной таможенной службы Украины.

«В ночь на 22 ноября вражескими обстрелами ударных дронов повреждена инфраструктура паромного комплекса «Орловка», - отметили в Государственной таможенной службе Украины.

Сообщается, что из-за вражеских ударов международный пункт пропуска временно приостанавливает работу.

«Сейчас осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий. Просим для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска», - говорится в сообщении.

Что говорят в ОГА

По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, ночью враг нанес очередной массированный удар по югу Одесской области. Несмотря на активную работу сил ПВО, зафиксированы повреждения объектов гражданского назначения.

«Повреждены фасады, крыши и остекление административных зданий. На автостоянке повреждения получили 11 грузовых автомобилей. Предварительно, два человека пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь», - отметил Кипер.

Что известно об этом КПП

КПП «Орловка - Исакча» - это международный пункт пропуска между Украиной и Румынией. Расположен он в населенном пункте Орловка Ренийского района Одесской области.

Паромная переправа осуществляет пропуск через государственную границу для грузового, пассажирского и легкового транспорта. Кроме этого, осуществить переход могут и пешеходы.

