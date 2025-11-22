закрыть
22 ноября 2025, суббота
Украинский пограничник уничтожил уникальную цель россиян в Донецкой области

Украинский пограничник уничтожил уникальную цель россиян в Донецкой области
ППРУ-1 "Овод"
Иллюстративное фото: wikipedia.org

Стали известны детали операции.

В Донецкой области украинский пограничник уничтожил уникальную цель россиян ППРУ-1 «Овод» - подвижный пункт разведки и управления ПВО.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«В Донецкой области пилот FPV-дрона на псевдо «Вояж» подразделения «Феникс» поразил редкую советскую ППРУ-1 «Овод», подвижный пункт разведки и управления ПВО. Благодаря ему враг может наносить удары по нашей авиации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничник преодолевал маршрут глубоко в тылу противника. Он заметил суету оккупантов, взял курс на цель и уничтожил ее точным ударом.

