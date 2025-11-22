Литовские дальнобойщики не получили разрешения на выезд из Беларуси 5 22.11.2025, 15:27

6,296

Поток в Литву не возобновился.

Грузовое движение из Беларуси в Литву пока не возобновилось, несмотря на официальное открытие литовской границы. Об этом сообщает телеграм-канал Белорусского новостного транспортно-логистического портала со ссылкой на данные Ассоциации интермодальных перевозок и логистики (АИПЛ).

Литовские дальнобойщики сообщают, что не получили разрешения на выезд из мест стоянок. На пограничном пункте Каменный Лог — Мядининкай отсутствует поток фур, следующих из Беларуси в Литву.

При этом движение в обратном направлении продолжается: на литовской стороне в Мядининкае образовалась очередь грузовиков, направляющихся в Беларусь.

Ранее также сообщалось, что ни один грузовик с литовскими номерами так и не пересек границу. «Ничего не меняется, и непонятно, почему они там не проезжают. Пункт работает, пропускная способность есть. Легковые машины едут, грузовые едут с номерами других стран — в основном, конечно, из России, где у водителей упрощенные документы. Работа пунктов абсолютно нормальная, и они вполне могли бы пропускать и другие транспортные средства, особенно больше фур, но литовские не едут», — указывал представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишучис агентству BNS.

Напомним, месяц назад, 29 октября, Литва закрыла границу с Беларусью в связи с участившимися случаями прилета метеозондов с контрабандой, которые угрожали работе аэропортов. После в Беларуси фактически запретили выезд литовских фур — разрешив его только через литовские погранпереходы, которые были закрыты.

20 ноября работа двух закрытых пунктов пропуска на границе была возобновлена. Однако застрявшие в Беларуси литовские фуры до сих пор не могут вернуться домой. Их принудительно отправили на платные стоянки.

В ассоциации литовских автоперевозчиков Linava происходящее называют рэкетом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com