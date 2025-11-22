закрыть
22 ноября 2025, суббота, 22:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Hyundai представила брутальный внедорожник с игривым характером

1
  • 22.11.2025, 16:55
  • 3,018
Hyundai представила брутальный внедорожник с игривым характером

Концепт уже привлек много внимания.

Hyundai представила на автосалоне в Лос-Анджелесе новый концепт-внедорожник CRATER, сочетающий серьезные внедорожные возможности с ярким и необычным дизайном. Журналисты, посетившие предварительный показ в дизайн-студии компании в Ирвайне, отмечают, что модель выделяется на фоне конкурентов прежде всего своим «игривым» характером, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

CRATER выполнен в футуристичном стиле, напоминающем эстетику Cyberpunk: кузов практически лишен округлых линий и выглядит будто высеченным из цельного куска металла. Hyundai называет этот подход «искусством стали». Фирменные пиксельные элементы освещения — от тонких фар до анимации световых панелей — усиливают эффект технологичности.

Внедорожные акценты включают широкий металлический защитный лист под днищем, расширенные крылья с камуфляжной отделкой и массивные буксировочные проушины, одна из которых выполняет роль открывалки для бутылок. На ней изображен «Crater Man» — фирменный талисман концепта, который встречается в разных частях автомобиля.

Цвет кузова «матовый золотой цвет дюн» вдохновлен природой Калифорнии — от выжженных солнцем равнин до прибрежных каньонов. На крыше установлен массивный экспедиционный багажник и кабели-лифтеры для отвода веток при движении по лесным тропам.

CRATER оснащен 18-дюймовыми шестигранными колесами, которые Hyundai описывает как «след астероида, оставившего кратер».

Компания пока не уточняет, планируется ли серийная версия, но концепт уже привлек большое внимание благодаря сочетанию брутальности и юмора в дизайне.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип