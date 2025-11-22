Hyundai представила брутальный внедорожник с игривым характером 1 22.11.2025, 16:55

3,018

Концепт уже привлек много внимания.

Hyundai представила на автосалоне в Лос-Анджелесе новый концепт-внедорожник CRATER, сочетающий серьезные внедорожные возможности с ярким и необычным дизайном. Журналисты, посетившие предварительный показ в дизайн-студии компании в Ирвайне, отмечают, что модель выделяется на фоне конкурентов прежде всего своим «игривым» характером, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

CRATER выполнен в футуристичном стиле, напоминающем эстетику Cyberpunk: кузов практически лишен округлых линий и выглядит будто высеченным из цельного куска металла. Hyundai называет этот подход «искусством стали». Фирменные пиксельные элементы освещения — от тонких фар до анимации световых панелей — усиливают эффект технологичности.

Внедорожные акценты включают широкий металлический защитный лист под днищем, расширенные крылья с камуфляжной отделкой и массивные буксировочные проушины, одна из которых выполняет роль открывалки для бутылок. На ней изображен «Crater Man» — фирменный талисман концепта, который встречается в разных частях автомобиля.

Цвет кузова «матовый золотой цвет дюн» вдохновлен природой Калифорнии — от выжженных солнцем равнин до прибрежных каньонов. На крыше установлен массивный экспедиционный багажник и кабели-лифтеры для отвода веток при движении по лесным тропам.

CRATER оснащен 18-дюймовыми шестигранными колесами, которые Hyundai описывает как «след астероида, оставившего кратер».

Компания пока не уточняет, планируется ли серийная версия, но концепт уже привлек большое внимание благодаря сочетанию брутальности и юмора в дизайне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com