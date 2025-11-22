Hyundai представила брутальный внедорожник с игривым характером

Hyundai представила брутальный внедорожник с игривым характером1
22.11.2025
Концепт уже привлек много внимания.
Hyundai представила на автосалоне в Лос-Анджелесе новый концепт-внедорожник CRATER, сочетающий серьезные внедорожные возможности с ярким и необычным дизайном. Журналисты, посетившие предварительный показ в дизайн-студии компании в Ирвайне, отмечают, что модель выделяется на фоне конкурентов прежде всего своим «игривым» характером, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
CRATER выполнен в футуристичном стиле, напоминающем эстетику Cyberpunk: кузов практически лишен округлых линий и выглядит будто высеченным из цельного куска металла. Hyundai называет этот подход «искусством стали». Фирменные пиксельные элементы освещения — от тонких фар до анимации световых панелей — усиливают эффект технологичности.
Внедорожные акценты включают широкий металлический защитный лист под днищем, расширенные крылья с камуфляжной отделкой и массивные буксировочные проушины, одна из которых выполняет роль открывалки для бутылок. На ней изображен «Crater Man» — фирменный талисман концепта, который встречается в разных частях автомобиля.
Цвет кузова «матовый золотой цвет дюн» вдохновлен природой Калифорнии — от выжженных солнцем равнин до прибрежных каньонов. На крыше установлен массивный экспедиционный багажник и кабели-лифтеры для отвода веток при движении по лесным тропам.
CRATER оснащен 18-дюймовыми шестигранными колесами, которые Hyundai описывает как «след астероида, оставившего кратер».
Компания пока не уточняет, планируется ли серийная версия, но концепт уже привлек большое внимание благодаря сочетанию брутальности и юмора в дизайне.