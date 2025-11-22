США провели секретные испытания, которые могут изменить характер войн

США провели секретные испытания, которые могут изменить характер войн3
Пилотируемые самолеты будут работать в связке с автономными дронами.
Впервые в истории американский истребитель F-22 Raptor взял под контроль ударный беспилотник MQ-20 Avenger во время учебной миссии. Испытание прошло в октябре на полигоне в Неваде и стало важным шагом к будущему, где пилотируемые самолеты будут работать в связке с автономными дронами, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Как сообщили в General Atomics Aeronautical Systems, связка стала возможной благодаря открытым радиоархитектурам Lockheed Martin. В демонстрации применялись программно-определяемые радиостанции (SDR) и тактические каналы связи L3Harris BANSHEE. Один такой передатчик был установлен на MQ-20, второй — на F-22. Управление беспилотником осуществлялось пилотом Raptor через специальный планшет.
По словам представителей Lockheed Martin, этот тест показал, как в будущем одиночный пилот сможет интуитивно командовать группой беспилотников прямо из кабины. Подобные технологии станут основой для новой программы ВМС США.
Программа рассчитаны на интеграцию так называемых Collaborative Combat Aircraft — «ведомых» дронов, которые будут действовать рядом с истребителями нового поколения. Благодаря низкой стоимости производства, можно создать десятки и даже сотни таких БПЛА, заполняя пробелы в численности боевой авиации и усиливая воздушное превосходство США.
ВВС уже заявляли о планах закупить как минимум 1000 таких беспилотников. На фоне быстрого роста боевых возможностей Китая расширение флота дронов рассматривается как критически важная мера для обеспечения безопасности страны.