Под Москвой пылает Шатурская ГРЭС 23.11.2025, 8:35

Дроны разбомбили электростанцию, которая обеспечивает столицу РФ теплом и светом.

В городе Шатура Московской области горит ГРЭС. В то же время в Минобороны РФ сообщают о сбитии двух дронов над Московским регионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и Минобороны РФ.

Жители Подмосковья сообщали в пабликах о крупном пожаре.

Позже стало известно, что горит государственная районная электростанция (ГРЭС) в городе Шатура.

Проукраинский Telegtam-канал Exilenova+ публиковал видео и фото пожара.

Также сообщается, что аэропорт Жуковский приостановил работу.

Власти атаку на ГРЭС не подтвердили, никаких официальных комментариев по состоянию на утро нет.

Между тем пожар продолжается.

Шатурская ГРЭС имени В. И. Ленина - одна из старейших электростанций в России. Построена в 1925 году. Изначально работала на торфе, сейчас основной вид топлива - природный газ.

Установленная электрическая мощность 1500 МВт. Станция участвует в обеспечении электроэнергии и тепла для Московской области.

