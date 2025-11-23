закрыть
23 ноября 2025, воскресенье, 11:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Москвой пылает Шатурская ГРЭС

13
  • 23.11.2025, 8:35
  • 15,044
Под Москвой пылает Шатурская ГРЭС

Дроны разбомбили электростанцию, которая обеспечивает столицу РФ теплом и светом.

В городе Шатура Московской области горит ГРЭС. В то же время в Минобороны РФ сообщают о сбитии двух дронов над Московским регионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и Минобороны РФ.

Жители Подмосковья сообщали в пабликах о крупном пожаре.

Позже стало известно, что горит государственная районная электростанция (ГРЭС) в городе Шатура.

Проукраинский Telegtam-канал Exilenova+ публиковал видео и фото пожара.

Также сообщается, что аэропорт Жуковский приостановил работу.

Власти атаку на ГРЭС не подтвердили, никаких официальных комментариев по состоянию на утро нет.

Между тем пожар продолжается.

Шатурская ГРЭС имени В. И. Ленина - одна из старейших электростанций в России. Построена в 1925 году. Изначально работала на торфе, сейчас основной вид топлива - природный газ.

Установленная электрическая мощность 1500 МВт. Станция участвует в обеспечении электроэнергии и тепла для Московской области.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип