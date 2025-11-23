Reuters: Трамп готовит новый этап операций по Венесуэле

Reuters: Трамп готовит новый этап операций по Венесуэле3
- 23.11.2025, 9:53
Белый дом готов использовать все элементы американской власти.
Администрация Дональда Трампа планирует в ближайшие дни запустить новый этап операций, связанных с Венесуэлой.
Об этом сообщает Reuters.
Агентству не удалось установить точное время или масштаб новых операций, а также принял ли президент США Дональд Трамп окончательное решение действовать.
Сообщения о предстоящих действиях участились в последние недели, поскольку американские военные развернули силы в Карибском бассейне на фоне ухудшения отношений с Венесуэлой.
Двое американских чиновников, на которые ссылается Reuters, заявили, что тайные операции, вероятно, станут первой частью новых действий против Мадуро.
Высокопоставленный чиновник администрации в субботу не исключил никаких версий относительно Венесуэлы.
«Президент Трамп готов использовать все элементы американской власти, чтобы остановить наплыв наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности», - сказал чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Наращивание военных сил в Карибском бассейне продолжается уже несколько месяцев, и Трамп санкционировал тайные операции ЦРУ в Венесуэле .
Авиакомпании отменили рейсы из Венесуэлы
В то же время Федеральное управление гражданской авиации США в пятницу предупредило авиакомпании о «потенциально опасной ситуации» во время полетов над Венесуэлой и призвало их быть осторожными.
Три международные авиакомпании отменили рейсы из Венесуэлы в субботу, 22 ноября.
Reuters информирует, что США планируют в понедельник признать «Картель де лос Солес» иностранной террористической организацией за ее вероятную роль в импорте незаконных наркотиков в Соединенные Штаты. Администрация Трампа обвинила Мадуро в руководстве Картелем, он это отрицает.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что признание террористом «открывает целый ряд новых возможностей для Соединенных Штатов».