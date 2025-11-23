ВСУ разбили россиян под Константиновкой 23.11.2025, 17:57

Атака России превратилась в провал.

93-я отдельная механизированная бригада ВСУ сообщила, что отбила редкую для этого участка фронта механизированную атаку России на юго-западе Константиновского направления. Видео уничтожения российской техники и пехоты опубликовано пресс-службой бригады.

Войска РФ попытались зайти бронетехникой и пехотой, но украинские военные накрыли колонну еще на подступах. На кадрах видно, как техника россиян горит, а штурмовая группа рассыпается под ударами.

Точная локация не раскрывается по соображениям безопасности. Предположительно, россияне вновь пытались зайти через район Русиного Яра, чтобы сузить украинскую оборону вокруг Константиновки. Несмотря на меньшую интенсивность по сравнению с Покровским направлением, этот участок остается одним из самых горячих на Донбассе.

