Большинство немцев выступает за возврат к системе воинского учета 23.11.2025, 22:38

Германия думает над обязательной военной службой.

Почти две трети граждан Германии поддерживают планы правительства обязать всех мужчин определённого возраста проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе. Об этом сообщает в воскресенье, 23 ноября, агентство dpa со ссылкой на результаты опроса, проведённого по его заказу социологическим институтом YouGov, пишет «Немецкая волна».

Согласно результатам исследования, 62 процента респондентов заявили, что «скорее» или «полностью» одобряют эту инициативу. «Скорее» или «полностью» против выступил 31 процент. Остальные 7 процентов затруднились ответить или отказались выразить своё мнение.

Между тем планы ввести так называемую «воинскую обязанность по необходимости» для определённого числа молодых немцев вызвали неоднозначную реакцию. По мнению 53 процентов опрошенных, это «полностью» или «скорее» уместно. 37 процентов считают это «полностью» или «скорее» неуместным. Остальные 10 процентов не дали никаких ответов.

На вопрос, следует ли федеральному правительству ещё в течение этого законодательного периода принять решение об обязательной военной службе в случае недостаточного количества добровольцев, 47 процентов респондентов ответили утвердительно. 39 процентов считают, что сначала следует в течение более длительного периода времени понаблюдать за результатами добровольной военной службы. 14 процентов не смогли высказать своё мнение или отказались ответить.

В репрезентативном опросе YouGov, проведённом с 14 по 18 ноября, приняли участие 2387 человек.

