Белорусские ракетчики выполнят боевые пуски

  • 24.11.2025, 9:38
Белорусские ракетчики выполнят боевые пуски
иллюстративное фото

На полигоне в России.

Белорусские ракетчики будут выполнять боевые пуски на полигоне в России. Подробности стали известны со слов начальника управления ракетных войск и артиллерии Генштаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Руслана Чехова, сообщили в эфире «ВоенТВ».

Представитель Минобороны сказал, что в 2025-м белорусские ракетчики уже производили пуски на российских полигонах. Их цель — обучение личного состава белорусской армии.

– Комплекс «Полонез-М» работал на максимальную дальность. Задачи были выполнены, - прокомментировал генерал-майор.

И добавил, что в ближайшее время белорусские ракетчики проведут боевые пуски повторно, вновь на одном из российских полигонов. Чехов обратил внимание, что к пуску готовятся очень серьезно. Военные якобы соревнуются за право участвовать в боевых пусках, так как на полигоны в РФ едут далеко не все.

