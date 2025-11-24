Белорусские ракетчики выполнят боевые пуски 6 24.11.2025, 9:38

2,644

иллюстративное фото

На полигоне в России.

Белорусские ракетчики будут выполнять боевые пуски на полигоне в России. Подробности стали известны со слов начальника управления ракетных войск и артиллерии Генштаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Руслана Чехова, сообщили в эфире «ВоенТВ».

Представитель Минобороны сказал, что в 2025-м белорусские ракетчики уже производили пуски на российских полигонах. Их цель — обучение личного состава белорусской армии.

– Комплекс «Полонез-М» работал на максимальную дальность. Задачи были выполнены, - прокомментировал генерал-майор.

И добавил, что в ближайшее время белорусские ракетчики проведут боевые пуски повторно, вновь на одном из российских полигонов. Чехов обратил внимание, что к пуску готовятся очень серьезно. Военные якобы соревнуются за право участвовать в боевых пусках, так как на полигоны в РФ едут далеко не все.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com